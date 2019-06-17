رياضة | خالد بيومي: محمد صلاح ازداد ثقلًا.. وهذا تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي: محمد صلاح ازداد ثقلًا.. وهذا تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى خالد بيومي المحلل الكروي، على مستوى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في ودية الفراعنة أمام غينيا.

قال بيومي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمد صلاح ازداد ثقلًا بشكل واضح من حيث الوقوف على الكرة والتصرف في المواقف المختلفة.

وتابع أن محمد صلاح نجح في تغيير شكل منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه غير قلق على الفريق، ويعتقد أن الجهاز الفني استقر على التشكيل بنسبة 100% على النحو التالي:

محمد الشناوي - أيمن أشرف – حجازي – باهر – المحمدي - النني – طارق حامد - تريزيجيه – عبد الله السعيد – محمد صلاح - مروان محسن.