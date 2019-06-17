شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ:"العاصي يجهز فريقا أوروبيا" والان مع التفاصيل

فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة عن محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز المصري. وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" العاصي بيجهز لفرقة اوروبا ... العاصي مكتوب له كل صيف موال ... لكن المرة دي حاجه تااانية". كان تركي آل الشيخ قد أعلن عن بيع حصته في نادي بيراميدز.

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