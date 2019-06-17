شكرا لقرائتكم خبر عن أوروجواي تفوز على الإكوادور برباعية نظيفة في «كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب أوروجواي فوزا كبيرا على نظيره الإكوادوري بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.
جاء الهدف الأول لأوروجواي في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب لوديرو، بعدم استلامه تمريرة سحرية من لويس سواريز حولها بتسديدة قوية للشباك، وفي الدقيقة 11 ألغى حكم المباراة هدفا لمنتخب أوروجواي سجله اللاعب ناديز، بداعي التسلل.
وسجل المهاجم أديسون كافاني الهدف الثاني لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 32، بعرضية من جودين حولها على الطائر كافاني لهدف ثاني لمنتخب بلاده.
وجاء الهدف الثالث لمنتخب أوروجواي عن طريق المهاجم لويس سواريز في الدقيقة 44، بعد عرضية داخل منطقة جزاء الإكوادور سددها بقدمه في الشباك.
الهدف الرابع لمنتخب أوروجواي جاء في الدقيقة 77 عن طريق مينا، مدافع الإكوادور، بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه.
وبتلك النتيجة حصد منتخب أوروجواي أول 3 نقاط في مشواره بكوبا أمريكا، وتصدر المجموعة الثالثة بشكل مؤقت، في انتظار مواجهة اليابان وتشيلي غدا.
كانت هذه تفاصيل خبر أوروجواي تفوز على الإكوادور برباعية نظيفة في «كوبا أمريكا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.