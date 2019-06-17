شكرا لقرائتكم خبر عن أوروجواي تفوز على الإكوادور برباعية نظيفة في «كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب أوروجواي فوزا كبيرا على نظيره الإكوادوري بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

جاء الهدف الأول لأوروجواي في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب لوديرو، بعدم استلامه تمريرة سحرية من لويس سواريز حولها بتسديدة قوية للشباك، وفي الدقيقة 11 ألغى حكم المباراة هدفا لمنتخب أوروجواي سجله اللاعب ناديز، بداعي التسلل.

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وسجل المهاجم أديسون كافاني الهدف الثاني لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 32، بعرضية من جودين حولها على الطائر كافاني لهدف ثاني لمنتخب بلاده.

وجاء الهدف الثالث لمنتخب أوروجواي عن طريق المهاجم لويس سواريز في الدقيقة 44، بعد عرضية داخل منطقة جزاء الإكوادور سددها بقدمه في الشباك.

الهدف الرابع لمنتخب أوروجواي جاء في الدقيقة 77 عن طريق مينا، مدافع الإكوادور، بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة حصد منتخب أوروجواي أول 3 نقاط في مشواره بكوبا أمريكا، وتصدر المجموعة الثالثة بشكل مؤقت، في انتظار مواجهة اليابان وتشيلي غدا.