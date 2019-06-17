شكرا لقرائتكم خبر عن منافسو مصر في «أمم أفريقيا»| الكونغو الديمقراطية.. «فهود» تعيش على ذكريات الماضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر منتخب الكونغو الديمقراطية هو المنافس الأقوى والأشرس لمنتخبنا الوطنى فى مجموعة الدور الأول لأمم إفريقيا نسخة 2019 التى تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة، مقارنةً بباقى منتخبات المجموعة، سواء على المستوى التاريخى أو على مستوى الأداء فى الفترة الحالية.

وعلى الرغم من تراجع مستوى منتخب الكونغو الديمقراطية العريق عما كان عليه فى السابق، خاصةً فى نهاية الستينيات وفترة السبعينيات، إلا أنه يبقى واحد من المنتخبات المتماسكة فى إفريقيا.

منتخب الكونغو الديمقراطية، المُلقب بـ«الفهود» نظراً للسرعة والقوة التى يتميز بها أداء لاعبيه، من المنتخبات التى تمتلك باعاً تاريخياً فى كأس أمم إفريقيا، حيث عانق اللقب مرتين فى نسختى 1968 باسم كونغو كينشاسا، و1974 باسم زائير، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث فى نسختى 1998 و2015، والمركز الرابع فى نسخة 1972، وذلك فى 18 مشاركة سابقة بالكان.

ويعتبر المنتخب الكونغولى هو الوحيد الذى توج بلقب أمم إفريقيا فى نسخة تقام فى مصر، وهى النسخة الوحيدة التى خسرها الفراعنة وسط جماهيرهم فى 1974.

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ويعد منتخب الكونغو الديمقراطية واحداً من ضمن 13 منتخباً إفريقياً شاركت فى كأس العالم، وثالث منتخب إفريقى يمثل القارة فى المونديال بعد مصر والمغرب، وذلك فى نسخة 1974 بألمانيا الغربية، ولكن يا لها من مشاركة مخيبة بل فاضحة فى تاريخ القارة السمراء، فلم يكتف المنتخب الكونغولى بخسارة مبارياته الثلاث بل نال فى واحدة منها الهزيمة الأثقل فى تاريخ الأفارقة بالعرس العالمى على يد المنتخب اليوغوسلافى بتسعة أهداف نظيفة، وهى أكبر خسارة فى تاريخ المونديال مع خسارة المجر أمام البرازيل بنتيجة (١/١٠) فى نسخة 1982 بإسبانيا.

ويعد الزى باللون الأزرق المخطط بألوان حمراء هو المميز لمنتخب الكونغو الديمقراطية منذ تغيير اسم الدولة إلى اسمها الحالى، بينما يأتى الزى باللون الأبيض كطاقم احتياطى للفهود.

وشهد شهر أغسطس لعام 2017 التصنيف الأعلى عالمياً لمنتخب الكونغو الديمقراطية باحتلاله المرتبة الـ28 فى إنجاز كبير، بينما جاء التصنيف الأسوأ فى أكتوبر من عام 2011 واحتلال المركز الـ133.

ويعتبر الراحل نداى مولابا هو الهداف التاريخى لمنتخب الكونغو الديمقراطية برصيد 32 هدفاً، وهو صاحب الرقم القياسى فى الكان من حيث التسجيل فى نسخة واحدة من نسخ البطولة بـ9 أهداف أمطر بها شباك منافسى «الفهود» فى 1974 بمصر.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لأمم إفريقيا 2019 عقب احتلال المركز الثانى فى مجموعته برصيد 9 نقاط خلال مشواره فى التصفيات خلف منتخب زيمبابوى الذى تصدر المجموعة.