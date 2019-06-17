شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد للزمالك بمباراتين وديتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالإسماعيلى، خوض مباراتين وديتين يومى 24 و25 يونيو الجارى مع رفع الحمل التدريبى بإقامة التدريبات على فترتين، كما سيحصل لاعبى الفريق على راحة يومى الجمعة 21 يونيو والسبت 29 يونيو. ويواصل الفريق خوض تدريباته استعدادا لخوض مباراة الزمالك المؤجلة التى ستقام عقب بطولة أمم إفريقيا.

ويقود الفريق حاليا جهاز فنى يضم محمود جابر قائم بأعمال مدير فنى وصبرى المنياوى مدير الكرة وعطية صابر، مدرب مساعد وسعفان الصغير، مدرب حراس مرمى. وتعاقد الإسماعيلى مع الظهير الأيمن كريم علاء قائد فريق 99 بنادى مصر المقاصة، الذى يجيد اللعب فى أكثر من مركز من بينهم الجناح الأيمن وخط الوسط، كما تعاقد مع عمرو البغدادى حارس مرمى النادى المصرى ومنتخب مصر مواليد 2000 بصفة رسمية، فضلا عن التعاقد مع أحمد رجب جناح وصانع ألعاب فريق سموحة مواليد 99.