شكرا لقرائتكم خبر عن أندية المظاليم تتحالف ضد مخطط الجبلاية لتعديل التوزيع الجغرافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، أزمة مع عدد من أندية القسم الثانى بسبب الجدل الدائر حول الاستقرار على شكل مجموعات القسم الثانى للموسم الجديد وإقامة الدورى من 36 ناديا على المجموعات الثلاث للصعيد والقاهرة وبحرى بواقع 12 فريقا لكل مجموعة بعد التهديدات الأخيرة للمحاسب أشرف أبوحليمة، رئيس نادى كفر الشيخ، وكذلك تهديدات حمدى حفيظ، رئيس نادى جزيرة مطروح باللجوء إلى «فيفا»، وزادت حالة الغضب على خلفية إصرار عدة أندية قاهرية على الانضمام إلى مجموعة الصعيد، مع فريق الإعلاميين ومنها البنك الأهلى وسيراميكا ونجوم المستقبل.

ويرى مسؤولو سيراميكا أحقية فى التواجد بمجموعه الصعيد نظرا لوجود فروع لهم بمحافظات الصعيد فى الوقت الذى يصر فيه نادى النجوم على التواجد بالصعيد وأرسل خطابا رسميا للجبلاية، يؤكد على ذلك باعتبار أن ملعب نادى النجوم يبتعد عن محافظة الفيوم بمسافة لا تزيد على 70 كيلو وأن من حق النجوم طبقا للتوزيع الجغرافى التواجد ضمن أندية مجموعة الصعيد.

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من جانبه قاد على سليم، رئيس نادى بنى سويف، جبهة معارضة لهذا الاتجاه فى الصعيد بعدما أعلن أن هناك أكثر من 12 ناديا فى طريقها لتجميد نشاط كرة القدم بسبب الظلم الواقع عليهم من اتحاد الكرة، مؤكدا أن الموسم الماضى شهد ضم فريق الإعلاميين الصاعد إلى مجموعة الصعيد وتم قبول الأمر حتى لا نتهم بتعطيل المسيرة، لكن أن يتم اتخاذ قرارات عشوائية بضم أندية المستقبل وسيراميكا إلى الصعيد دون تحديد معايير فهذا أمر غير مقبول، وكان يجب على الاتحاد البحث عن فريق صاعد إذا لزم الأمر لضمه للصعيد أسوة بالموسم الماضى.

وفى الوقت ذاته طالب مصطفى السامولى، رئيس نادى البلدية الأندية بضبط النفس والتفكير فى المصلحة العامة بعد الاستقرار على تطبيق اللائحة، مناشدا الجميع بالالتفاف حول هدف واحد وهو تشكيل رابطة الأندية الجماهيرية وإمكانية تفعيلها للدفاع عن حقوق الأندية. وفى الوقت نفسه حذر إيهاب عبدالله، رئيس نادى دمنهورمن كارثة محققة لأندية القسم الثانى، مؤكدا أن الموسم المنقضى شهدت خلاله أكثر من 60% من الأندية أزمات بالجملة بسبب قله الدعم المالى وأن العام الجديد من المتوقع أن تغلق الأندية أبوابها لاسيما فى ظل ارتفاع عدد الأندية إلى 90% تعد مصادر دعمها صعبة للغاية، وهو الأمر الذى ينذر بعواقب وخيمة، وقد يشهد الموسم انسحابات بالجملة لعدم استطاعة أغلب هذه الأندية تدبير احتياجاتها.

كان أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة قد عقد اجتماعا مع رؤساء الأفرع بحضور خالد لطيف وسيف زاهر ودينا الرفاعى أعضاء مجلس الإدارة واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى، أمس الأول وتم الإعلان عن إقامة مسابقة دورى القسم الثانى من ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة ١٢ ناديا، وأوصت بدراسة مقترحات الأفرع بإعادة التوزيع الجغرافى لأندية القسم الثالث، والتوصية بتحصيل الأفرع لرسوم القيد والاشتراك فى مسابقتى القسم الثالث والرابع لدعم موارد الأفرع وتحديث المقرات بما يتناسب مع مكانتها واختيار ساحة كبرى فى كل محافظة لوضع شاشة عرض لتمكين الجماهير من مشاهدة بطولة الأمم الإفريقية.