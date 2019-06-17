شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة المالية تؤجل حسم طلبات إيهاب جلال في المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى على انطلاق فترة إعداد الفريق الأولى للموسم الجديد يوم الثلاثاء 25 يونيو الجارى ببورسعيد ثم يستكمل الفريق إعداده بالإسكندرية، يأتى هذا فى الوقت الذى يعانى فيه مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية من أزمة مالية، نظرا لحاجته ما يقرب من 40 مليون جنيه منها 650 ألف جنيه للمدير الفنى للفريق إيهاب جلال و850 ألف جنيه رواتب العاملين بالنادى، وهو ما يهدد إقامة معسكر خارجى للفريق وتنفيذ طلبات المدير الفنى بدعم الفريق بصفقات جديدة، بالإضافة إلى تدبير مبالغ للمعسكرات التى يرغب الجهاز الفنى فى إقامتها استعدادا للموسم الجديد بالداخل والخارج إلى جانب وجود مستحقات متأخرة لعدد كبير من اللاعبين ويسعى مسؤولو النادى لعقد اجتماع مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لمناقشة دعم مسيره النادى خلال المرحلة المقبلة.

وفى نفس السياق يأمل مجلس إدارة النادى وصول عروض مناسبة إلى ثنائى الفريق محمود وادى المهاجم الفلسطينى وإسلام عيسى جوكر الفريق لعدم وصول أى عروض عن طريق الأندية فى ظل توافر بعض العروض من السماسرة وهو ما يرفض النادى ويأمل مجلس الإدارة فى تسويق إسلام عيسى بصفة خاصة بمبلغ لا يقل عن 80 مليون جنيه لإنهاء الأزمة المالية ولو بصفة مؤقتة.

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من ناحية أخرى تعقد لجنة التعاقدات برئاسه عدنان حلبية جلسة مع إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، خلال الأيام القادمة لبحث الصفقات التى يهدف المدير الفنى لضمها لدعم صفوف الفريق البورسعيدى، وكذلك الصفقات التى لم يستفد منها النادى بنهاية الموسم المنقضى.

فى الوقت الذى تمسك فيه المدير الفنى بلاعبى الفريق المعارين «شيخ موكورو» السنغالى وأحمد جمعة الذى يواصل حاليا التدريبات العلاجية فى ظل عودته من الإعاره مصابا، كما دخل النادى فى مفاوضات مع لاعبه النيجيرى أوستون أموتو فى ظل العروض التى وصلته مؤخرا. وكان عقد النادى مع اللاعب لمدة موسم ونصف الموسم على أن يجدد اللاعب للنادى بعد 6 أشهر بالتراضى، كان اللاعب قد تقاضى مستحقاته عن نصف موسم ويبقى قيامه بالتجديد للنادى لموسم جديد.

وعلى صعيد آخر يتعرض مجلس إدارة النادى إلى ضغوط جماهيرية من أجل سرعة الانتهاء من إصلاح ملعب سيد متولى حتى يتمكن النادى من أداء مباريات الدورى خلال الموسم المقبل إلى جانب اللحاق بمئوية النادى المحدد لها مايو من العام المقبل.