أوروجواي تفتتح مشوار "كوبا أمريكا" باكتساح الإكوادور

اكتسح منتخب أوروجواي نظيره الإكوادوري، بأربعة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا.
ومنح حكم اللقاء الكارت الأحمر لكوينتيرو، لاعب الإكوادور بسبب تدخله بعنف ضد لوديرو فى الدقيقة 22، من أحداث الشوط الأول.
أنهى منتخب أوروجواي الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق، لوديرو، وإيدينسون كافاني، ولويس سواريز، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 78 عن طريق النيران الصديقة.
وحصل إيدينسون كافاني مهاجم منتخب الأوروجواي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، على جائزة أفضل لاعب فى المباراة.
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