شكرا لقرائتكم مجموعة مصر .. منتخب أوغندا والكونغو يحطان الرحال فى القاهرة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تكتمل بعثات مجموعة مصر فى كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم، الاثنين، بوصول منتخبى أوغندا والكونغو الديمقراطية القاهرة، للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق فى مصر الجمعة المقبل. Advertisements ويقع منتخبى الكونغو الديمقراطية وأوغندا فى المجموعة الأولى مع منتخبي مصر وزيمبابوى. ومن المقرر أن يلتقى الكونغو مع أوغندا السبت المقبل باستاد القاهرة فى مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

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