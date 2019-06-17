شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرحب بمطالب رؤساء المناطق والفروع .. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رحب مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمطالب رؤساء المناطق والفروع التى تقدموا بها خلال الاجتماع الذى عقد السبت الماضى بمقر الجبلاية.
ووافق اتحاد الكرة على أن تقوم أندية القسم الثالث بسداد رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى للمناطق بدلا من اتحاد الكرة، حتى تستفيد المناطق ماديا من هذه الرسوم.
كما رحب اتحاد الكرة بتخصيص نسبة من توثيق عقود اللاعبين في الجبلاية للمناطق، ويحصل اتحاد الكرة على 3% من قيمة كل عقد للاعب مع ناديه، وطلب رؤساء المناطق الحصول على 1% من هذه النسبة.
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