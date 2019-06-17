محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365:
شهد يوم أمس الأحد العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
رسميًا.. بسيوني ينضم لجهاز الزمالك
بالفيديو.. أوروجواي تقسو على الإكوادور برباعية في كوبا أمريكا
صلاح يرتدي شارة القائد للمرة الأولى في تاريخه مع منتخب مصر
منتخب المغرب يخسر وديته الثانية قبل انطلاق أمم أفريقيا
بالفيديو.. 3 ضربات في غينيا ترسم طريق الاستعداد لمصر قبل كأس أفريقيا
الأهلي يكشف مصير لاعبه من الرحيل للبرتغال
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأحد.. ساري مدربًا ليوفنتوس.. وصلاح يرتدي شارة قائد منتخب مصر للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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