بالفيديو.. أوروجواي تقسو على الإكوادور برباعية في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب أوروجواي فوزا ساحقا على نظيره الإكوادور بنتيجة 4 أهداف نظيفة، في لقاء ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لكوبا أمريكا.

وقرر المدرب أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، الدفع بتشكيل مكون من

" موسليرا، كاسيريس، جودين ، خيمينيز ، لاكسالت، نانديز ، بينتانكور ، فيتشينو، سواريز ، كافانى ، لوديرو".

وعلى الجانب الأخر دخل منتخب الإكوادور المباراة بتشكيل مكون:

" دومينجيز، كوينتيرو ، مينا ، اتشيلير ، كاسيدو، مينا ، انتراجو ، اوريلا، انطونيو فالنسيا ، اينير فالنسيا ، بريكادو".

وجاء الهدف لأوروجواي في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب لوديرو، بعدم استلامه تمريرة سحرية من سواريز حولها بتسديدة قوية للشباك.

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وفي الدقيقة 11 الغى حكم المباراة هدف لمنتخب أوروجواي سجله اللاعب ناديز، بداعي التسلل.

وسجل المهاجم أديسون كافاني الهدف الثاني لمنتخب أوروجواي في الدقية 32، بعرضية من جودين يحولها على الطائر كافاني لهدف ثاني لمنتخب بلاده.

وجاء الهدف الثالث لمنتخب اوروجواي عن طريق المهاجم لويس سورايز في الدقيقة 44، بعد عرضية استغل سقطوها داخل منطقة جزاء الإكوادور ليسددها بقدمه في الشباك.

الهدف الرابع لمنتخب أوروجواي في الدقيقة77 عن طريق مينا، مدافع الإكوادور، بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة حصد منتخب أوروجواي أول ثلاث نقاط في مشواره بكوبا أمريكا ويتصدر المجموعة الثالثة بشكل مؤقت، في انتظار مواجهة اليابان وتشيلي لتتحدد ملامح المجموعة.