الأوروغواي تستهل مشوار كوبا أميركا برباعية في مرمى الإكوادور

استغل منتخب أوروغواي لكرة القدم النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري وحقق فوزا كبيرا عليه 4 – صفر يوم الأحد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) المقامة حاليا بالبرازيل.

وافتتح منتخب أوروغواي، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد 15 لقبا، مسيرته في البطولة بالفوز الكبير ليتصدر المجموعة مبكرا انتظارا للمباراة الثانية في المجموعة والتي تقام يوم الاثنين بين منتخبي تشيلي حامل اللقب واليابان.

وحسم منتخب أوروغواي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها نيكولاس لوديرو وإدينسون كافاني ولويس سواريز في الدقائق السادسة و33 و44 مستغلا طرد خوسيه كوينتيروس مدافع الإكوادور في الدقيقة 22 .

وفي الشوط الثاني، اكتفى منتخب أوروغواي بهدف آخر جاء من النيران الصديقة حيث سجله الإكوادوري أرتورو مينا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وشهدت المباراة العديد من حالات اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد “فار” ليعبر الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو بالمباراة إلى بر الأمان رغم الالتحامات القوية والخشونة الزائدة التي شهدها اللقاء.