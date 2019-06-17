كافاني يحصد أفضل لاعب بمباراة أوروجواي والأكوادور بـ"كوبا أمريكا"

حصل إديسون كافاني على جائزة أفضل لاعب خلال مباراة منتخب أوروجواي أمام نظيره الأكوادوري بكأس كوبا امريكا.
وفازت أوروجواي على الأكوادور بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأثنين، ضمن الجولة الأولي من مرحلة المجموعات بكأس
وقدم المهاجم الأوروجوياني أداءًا مميزًا خلال المباراة واستطاع أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، ليحصل بذلك على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
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