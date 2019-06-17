برشلونة ينهئ سواريز بعد تألقه مع أوروجواي بكأس كوبا أمريكا

هنأ نادي برشلونة الإسباني مهاجمه الأورجوياني لويس سواريز بعدما قاد فريقه للفوز على منتخب الأكوادور بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم، ضمن الجولة الأولي من مرحلة المجموعات بكأس

كوبا امريكا.

واستطاع لويس سواريز أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده أمام الأكوادور، في مشاركته الأولي منذ إصابته مع فريقه الإسباني.

وحرص حساب نادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" على تقديم التهنئة لمهاجمه، خاصة بعد عودتة من الإصابة التي لحقت به في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي امام ليفربول الإنجليزي، وغاب على إثرها لنهاية الموسم الكروي مع الفريق الكتالوني.

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