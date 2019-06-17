أوروجواي تمطر شباك الإكوادور بثلاثية في كوبا أمريكا

فاز منتخب اوروجواي علي نظيره الإكوادور بثلاثة اهدف دون رد في المباراة التي اقيمة بينهما صباح الاثنين ضمنالجولة الاول من بطولة كوبا امريكا المقامة في البرازيل سجل اهداف اللقاء
وبهذه النتيجه يحصد اوروجواي علي اول ثلاثة نقاط يحتل بها صدارة المجموعة الثالث بينما يتزيل الترتيب الإكوادور
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