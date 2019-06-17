شاهد.. محمد صلاح يشارك في إعلان جديد

نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وشارك صلاح في المباراة الودية التي جمعت منتخب مصر مع نظيره غينيا، مساء أمس الأحد، وفاز منتخب الفراعنة بنتيجة 3-1،
وظهر الفرعون المصري في إعلان لأحد الشركات البترولية معلقًا على مقطع الفيديو، " نتطلع لشراكة مثمرة".
شاهد الفيديو :
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