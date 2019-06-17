اخبار الرياضه

إدارة مانشستر يونايتد غاضبة من تصريح بوجبا ويوفنتوس يتأهب

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

Advertisements

اعلان

أحدثت التصريحات التي أطلقها بول بوجبا، ظهر يوم أمس الاحد، جدلاً واسعًا داخل الغرف المغلقة لنادي مانشستر يونايتد، ما دفع مسؤولي الشياطين الحمر نحو الرد على الدولي الفرنسي بشكل غير مباشر في وسائل الإعلام المحلية.

وقال بول بوجبا أنه يبحث عن تحدٍ جديد خلال الفترة القادمة من مسيرته الاحترافية، ردًا منه على سؤال يتعلق بمستقبله مع مانشستر يونايتد، وإذا ما كان مهتمًا بالانضمام لريال مدريد للعب تحت قيادة المدرب العائد “زين الدين زيدان”.

ويبدو أن نجم يوفنتوس ولاعب لوهافر السابق يشعر أن فرصة اللعب لريال مدريد لن تأتيه من جديد إذا ما فرط فيها هذا الصيف.

اعلان

وتفاضل إدارة النادي الملكي بين بول بوجبا وكريستيان إريكسن لضم أحدهما خلال الميركاتو الصيفي الحالي، فقد تحدث صانع ألعاب توتنهام حول استعداده للرحيل عن شمال لندن وانتظاره لعرض جاد من .

Advertisements

المجلس غاضب

بول بوجبا يصافح كورت زوما (صور: AFP)
بول بوجبا يصافح كورت زوما (صور: AFP)

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تصريحات بول بوجبا لم تعجب إدارة مانستر يونايتد، ونقلت عن مصدر مطلع داخل النادي صعوبة التفريط فييه.

وأضاف نفس المصدر “هناك حالة واحدة فقط سيتم فيها بيع بول بوجبا، إذا ما تلقى اليونايتد عرض لا يُرفض، بخلاف ذلك فاللاعب مستمر على ملعب أولد ترافورد حتى يوليو 2021”.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية قول مصدر داخل إدارة مانشستر يونايتد “بالنسبة لمجلس الإدارة، بوجبا سيكون متواجدًا في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل”.

وتزامن تصريح بول بوجبا ورد إدارة مانشستر يونايتد، مع بث قناة سكاي سبورتس البريطانية لخبر اجتماع المدير الرياضي ليوفنتوس “فابيو باراتيشي” مع ممثلي مانشستر يونايتد في العاصمة لندن، لمناقشة وضعية بول بوجبا.

وأشارت القناة إلى أن إدارة السيدة العجوز لن تمانع في انفاق مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني لاستعادة بول بوجبا في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن كل شيء يتوقف على المدير الفني الجديد “ماوتيسيو ساري” الذي لم يحدد بعد قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مانشستر يونايتد غاضبة من تصريح بوجبا ويوفنتوس يتأهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا