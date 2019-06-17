إدارة مانشستر يونايتد غاضبة من تصريح بوجبا ويوفنتوس يتأهب

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أحدثت التصريحات التي أطلقها بول بوجبا، ظهر يوم أمس الاحد، جدلاً واسعًا داخل الغرف المغلقة لنادي مانشستر يونايتد، ما دفع مسؤولي الشياطين الحمر نحو الرد على الدولي الفرنسي بشكل غير مباشر في وسائل الإعلام المحلية.

وقال بول بوجبا أنه يبحث عن تحدٍ جديد خلال الفترة القادمة من مسيرته الاحترافية، ردًا منه على سؤال يتعلق بمستقبله مع مانشستر يونايتد، وإذا ما كان مهتمًا بالانضمام لريال مدريد للعب تحت قيادة المدرب العائد “زين الدين زيدان”.

ويبدو أن نجم يوفنتوس ولاعب لوهافر السابق يشعر أن فرصة اللعب لريال مدريد لن تأتيه من جديد إذا ما فرط فيها هذا الصيف.

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وتفاضل إدارة النادي الملكي بين بول بوجبا وكريستيان إريكسن لضم أحدهما خلال الميركاتو الصيفي الحالي، فقد تحدث صانع ألعاب توتنهام حول استعداده للرحيل عن شمال لندن وانتظاره لعرض جاد من ريال مدريد.

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المجلس غاضب

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تصريحات بول بوجبا لم تعجب إدارة مانستر يونايتد، ونقلت عن مصدر مطلع داخل النادي صعوبة التفريط فييه.

وأضاف نفس المصدر “هناك حالة واحدة فقط سيتم فيها بيع بول بوجبا، إذا ما تلقى اليونايتد عرض لا يُرفض، بخلاف ذلك فاللاعب مستمر على ملعب أولد ترافورد حتى يوليو 2021”.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية قول مصدر داخل إدارة مانشستر يونايتد “بالنسبة لمجلس الإدارة، بوجبا سيكون متواجدًا في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل”.

وتزامن تصريح بول بوجبا ورد إدارة مانشستر يونايتد، مع بث قناة سكاي سبورتس البريطانية لخبر اجتماع المدير الرياضي ليوفنتوس “فابيو باراتيشي” مع ممثلي مانشستر يونايتد في العاصمة لندن، لمناقشة وضعية بول بوجبا.

وأشارت القناة إلى أن إدارة السيدة العجوز لن تمانع في انفاق مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني لاستعادة بول بوجبا في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن كل شيء يتوقف على المدير الفني الجديد “ماوتيسيو ساري” الذي لم يحدد بعد قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم.