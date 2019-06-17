صور | شركة IDesign Gold تفضل ماني على محمد صلاح!

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استغلت شركة IDesign Gold فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير مطلع الشهر الجاري، من أجل الترويج لعلامتها التجارية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر وإنستاجرام”، إلا أنها فشلت في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من وراء الجمهور المصري لرفع عدد متتبعيها عبر فيسبوك وإنستاجرام.

الشركة لديها 159 ألف متابع على إنستاجرام، وبالكاد يتجاوز متابعيها على فيسبوك الخمسة آلاف، وكان بإمكانها الحصول على ضعف تلك الأرقام 10 أو 20 مرة، لو كانت اهتمت أكثر بمحمد صلاح أثناء الترويج لمنتجها بدلاً من ذلك الاهتمام المُفرط الذي أظهرته بساديو ماني.

الشركة أهدت كل لاعب من لاعبي ليفربول، جهاز محمول من نوع Iphone XS Max مطلي بالذهب من عيار 24 قيراط، يصل سعر الجهاز الواحد لـ 3500 جنيهًا إسترلينيًا.

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وقبل ساعات من انتشار الخبر في جُل الصحف العالمية، قامت الشركة بعرض عدة صور للهدية عبر إنستاجرام، حيث طبع رقم واسم كل لاعب على جهازه الخاص.

وتواجدت أكثر من صورة منفردة لجهاز “ساديو ماني”، والشيء نفسه خص البرازيلي “فيرمينو” والهولندي “فينالدوم”، لكنها لم تخصص صورًا منفردة لجهاز محمد صلاح.

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الشركة المتأسسة في نوفمبر 2016، فشلت في الحصول على عدد هائل من المُعجبين المصريين والعرب، ولم تستفد تلك الاستفادة الكبرى من المبلغ الضخم الذي أنفقته على هذه الحملة التجارية الخاصة والاستثنائية، حيث تقوم بها للمرة الأولى منذ عام 2016.

وتجلى سوء تخطيط الشركة عندما وضعت صورة مُنفردة لجهاز الظهير الأيمن “جو جوميز”، رغم أنه غاب معظم فترات الموسم الماضي 2019/2018 بسبب الإصابة، كما ضم الألبوم المعروض على الحساب الرسمي بإنستاجرام، صورة منفردة لجهاز لاعب الوسط الغيني “نابي كيتا” الذي غاب عن المباراة النهائية لدوري الأبطال بداعي الإصابة.

وسبق كل من جوميز وكيتا، النجم السنغالي “ساديو ماني” ثم البرازيلي “روبرتو فيرمينو” ومن قبلهما الهولندي “فينالدوم”، ثم صورة عامة لجميع الأجهزة.

وفي صورة أخرى خلفيتها باللون الأحمر، تم عرض أجهزة آرنولد وفينالدوم وماني بالطول، وباقي الأجهزة وضعت في وضع أفقي، لم يظهر منهم سوى جهاز فيرمينو.

وحرصت شركة IDesign Gold على طبع الكأس ذات الأذنين في أعلى كل جهاز، ومعها كلمة نهائي مدريد، وفي أسفله طبعت كرة النجوم الدائرية التي يشتهر بها شعار دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League، وتذيل التصميم اسم الشركة.

وكان محمد صلاح هو صاحب هدف تقدم ليفربول في الدقيقة الأولى من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي استضافه ملعب واندا التابع لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.