رياضة | أحمد علي: دفاع المنتخب مقلق وأحمد الشناوي الأجدر بحراسة المرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد علي: دفاع المنتخب مقلق وأحمد الشناوي الأجدر بحراسة المرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد علي مدافع فريق الجونة، ان منتخب مصر يمتلك الكثير من نقاط القوة.

وقال علي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " لدينا نقاط قوة تتمثل في محمد صلاح وعبد الله السعيد واحمد المحمدي وغيرهم"

وأردف : "لكن هناك بعض الامور التي تثير القلق مثل خط الدفاع".

وأتم كلماته : "أفضل احمد الشناوي للمشاركة كأساسيا في مركز حراسة المرمى".