رياضة | بالأسماء.. 5 نجوم ضحايا تعاقد برشلونة مع نيمار وجريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 5 نجوم ضحايا تعاقد برشلونة مع نيمار وجريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي برشلونة الاسباني من حسم صفقة انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد إلى الكامب نو وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإعلامي الكتالوني خافي ميغيل عبر راديو "Radio CAT"، أنه في حال قدوم الثنائي نيمار وجريزمان سيكلفوا خزينة البارسا مبلغ 300 مليون يورو دون حساب الرواتب "100 مليون يورو بين الاثنين".

كما يرى الإعلامي الكتالوني أن إدارة برشلونة في هذه الحالة سيتوجب عليها بيع الخماسي (فيليب كوتينهو وعثمان ديمبلي وأومتيتي وراكيتيتش ومالكوم).

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والعودة مجدداً إلى الكامب نو وذلك لعدم شعوره بالسعادة مع فريقه.