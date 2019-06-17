رياضة | أول تعليق من سواريز بعد اكتساح الإكوادور برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سواريز بعد اكتساح الإكوادور برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد لويس سواريز بانطلاقة منتخب الأوروجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد الفوز اليوم على الإكوادور بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت رباعية الأوروجواي في شباك الإكوادور عن طريق؛ نيكولاس لوديرو وإدينسون كافاني ولويس سواريز وأرتور مينا (مدافع الخصم بالخطأ في مرماه).

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وقال سواريز، عقب نهاية المباراة: "الفوز اليوم كان مهم جدًا، كنا مسيطرين على المباراة حتى قبل أن يُطرد لاعب الإكوادور".

وتابع حديثه: "صحيح أن تقنية الـVAR تضيع العديد من الدقائق لكن هذا لا يهم بما أنها تساعد على العدل".

ويقع منتخب الأوروجواي في المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا 2019 رفقة منتخبات؛ الإكواردور وتشيلي واليابان وهي مجموعة نارية حيثُ يتواجد فيها المنتخب التشيلي بطل النسخة الماضية.