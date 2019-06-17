رياضة | مدرب المنتخب: استقرينا على 99% من تشكيل مصر في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب: استقرينا على 99% من تشكيل مصر في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني استقر على 99% من التشكيل الأساسي للفريق ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال هاني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "استقرينا على 99% في كل المراكز، وأتمنى أن لا يحدث إصابات بالأيام القادمة".

وعن حراسة المرمى: "أحمد ناجي سيتولى هذه المسئولية، ويعرض علينا وجهة نظرة، ولأجيري القرار الأخير".