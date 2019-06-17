رياضة | ترتيب مجموعة أوروجواي في كوبا أمريكا بعد الفوز على الإكوادور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة أوروجواي في كوبا أمريكا بعد الفوز على الإكوادور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب الأوروجواي على منتخب الاكوادور، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا بعد فوز منتخب الأوروجواي. 1- أوروجواي 3 نقاط. Advertisements 2- تشيلي 0 نقاط. 3- اليابان 0 نقاط. 4- الأكوادور 0 نقاط. وسيواجه منتخب تشيلي، نظيره منتخب اليابان صباح الغد في منافسات تلك المجموعة أيضاً.

Advertisements