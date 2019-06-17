رياضة | هاني رمزي: منتخب مصر وصل إلى معدل بدني رائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني رمزي: منتخب مصر وصل إلى معدل بدني رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الهدف من وديتين تنزانيا وغينيا كان الوقوف على الجانب البدني للاعبين.

وقال هاني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الهدف من الوديتين كان الوقوف على الجانب البدني، كان لدينا مشاكل بسبب أزمة الدوري المحلي، كذلك المحترفين".

وأكمل : "وصلنا لمعدل هائل لجميع اللاعبين، كما أنه شاركوا بنسب مختلفة في الوديات، ووضعنا أيدينا على بعض النقاط".