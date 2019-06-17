رياضة | سيد بازوكا يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد بازوكا يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين المستقيل من النادي الاسماعيلي، انه لم يرحل من منصبه لأسباب صحية كما تردد خلال الساعات الأخيرة.

وقال بازوكا خلال تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " موقع الاسماعيلي كاذب، لم ارحل لاسباب صحية.

وأردف: "الدنيا اتقلبت عليا" مع العلم انني يوميا اتواجد امام الشاشات، فكيف ان اكون رحلت بسبب ظروف صحية".

Advertisements

وتابع : حصلت على بطولتين للمنطقة، وبطولة الجمهورية، وبفارق نقاط كبير على المنافسين.

وأفصح : الاسماعيلي عرض عليا منصب المستشار الفني للنادي الاسماعيلي ولكني رفضت "شعرت انها ركنة"

واتم كلماته : رشحت للمنصب ابو طالب العيسوي.