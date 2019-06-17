رياضة | المنيا يحصل على توقيع لاعب ديروط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يحصل على توقيع لاعب ديروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا في التعاقد مع اللاعب أحمد رجب وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الجديد للممتاز "ب" لموسم 2019\2020 .

وقام اللاعب بالتوقيع لنادي المنيا لمدة ثلاث سنوات عقب دفع الشرط الجزائي لمجلس إداراة ديروط.

وسبق للفريق المنياوي بأنه قد ضم العديد من العناصر للفريق الأول لكرة القدم أبرزهم بدوي عاشور واحمد علي كاستيلا، لاعبا اف سي مصر، وعلي دياب مهاجم غزل المحلة، وشعبان عبد الحميد من ديروط، ومصطفى عبد الفتاح من بترول اسيوط، وعباس مصطفى من أسوان.