شكرا لقرائتكم خبر عن بشرط واحد.. باريس سان جرمان مستعد لبيع نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، في طبعتها الإلكترونية، مساء الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان وافق على رحيل نجمه البرازيلي نيمار في الانتقالات الصيفية تلبية لرغبة اللاعب الملحة.

أضافت الصحيفة أن موافقة باريس سان جيرمان ستكون مرهونة بوصول عرض «ضخم للغاية» في ظل التكلفة العالية التي تكبدها النادي الفرنسي للتعاقد مع النجم البرازيلي.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.