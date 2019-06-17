صفقة انتقال جريزمان إلى برشلونة "تمت بالفعل"

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أن عملية انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى نظيره برشلونة تمت بالفعل.
وذكرت الشبكة أن برشلونة أنهى اتفاقه على ضم النجم الفرنسي للإنتقال إلى قلعة "كامل نو" الموسم المقبل، لكنه سينتظر الإعلان حتى الأول من يوليو المقبل، حيث ستنخفض قيمة اللاعب من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.
وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد بعد نهاية الموسم بعدما قضى 5 سنوات في صفوف فريق العاصمة الإسبانية.
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