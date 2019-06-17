شكرا لقرائتكم عماد متعب: مروان محسن فى التشكيل الأساسى لمنتخب الفراعنة بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن المهاجم مروان محسن سوف يتواجد بالتشكيل الأساسى لمنتخب الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة . Advertisements وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أن مروان محسن لديه إمكانيات عالية تجعله مهاجم مصر الأول وهذا الأمر ظهر بكثير من المواقف خلال المشاركة بالمباريات . حقق منتخب مصر فوز هام على منتخب غينيا 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى البروفة الثانية والأخيرة للفراعنة فى إطار لإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمواجهة مصر لمنتخب زيمبابوي.

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