شكرا لقرائتكم الصراع بدأ .. الأهلى يخطف هداف القسم الثانى من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح النادي الأهلي، فى الحصول على توقيع محمود فهمي هداف نادي النصر بدوري القسم الثاني لمدة 5 مواسم قادمة مقابل سداد مليون جنيه. Advertisements وسبق ووقع محمود فهمى، علي عقود مبدئية لمسئولي نادي الزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين قبل دخول النادي الأهلي فى مفاوضات مع نادي النصر واللاعب للحصول على توقيعه. وجاء سيناريو صفقة محمود فهمى ليكون مشابهة لصفقة عمار حمدى لاعب الأهلي المعار حاليا لصفوف الاتحاد السكندري الذى سبق ووقع لنادي الزمالك قبل تفضيله الانتقال للنادي الأهلى فى نهاية المطاف.

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