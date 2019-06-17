شكرا لقرائتكم المدير الفني للمنتخب الغيني: لقاء الفراعنة تجربة مفيدة ولن أبرر الخسارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر البلجيكى بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني عن رضاه علي أداء فريقه أمام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب المباراة التى جمعت بين الفريقين علي ملعب استاد برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال بوت في تصريحات للصحفيين عقب المباراة : تجربة مفيدة بكل المقاييس وهى خير ختام لاستعدادات غينيا لمنافسات الكأس الأفريقية، اعتقد ان لاعبي فريقي استفادوا من اللقاء بشكل كبير".

واضاف "بوت" تعليقا علي تراجع اداء فريقه في شوط المباراة الثانى ، "لست من هواة خلق المبررات بعد الخسارة ولكننا تاخرنا لي المجىء للاسكندرية ولم نحصل علي القسط الكافي من الراحة ، أدينا الشوط الاول بشكل مميز بينما انخفض معدل تركيز اللاعبين في شوط المباراة الثانى".

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ويرى المدير الفني للمنتخب الغيني أن التغييرات التى أجراها الجهاز الفنى للفراعنة لعبت دورا كبيرا في تلك النتيجة التى انتهت عليها المباراة ورجحت كفتهم.

وتوقع بوت أن يكون منتخب مصر منافسا شرسا علي لقب البطولة ، مؤكدا أن هدفه الصعود للدور الثانى حيث يرى أن مجموعته ليست سهلة وقال " كرة القدم لا تعرف المستحيل بدليل وسبق لي الوصول مع منتخب بوركينا فاسو والذى كان مغمورا للدور النهائى في بطولة سابقة.

وحقق منتخب مصر فوز هام على منتخب غينيا 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى البروفة الثانية والأخيرة للفراعنة فى إطار لإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمواجهة مصر لمنتخب زيمبابوي.