شكرا لقرائتكم منتخب مصر يختتم مرانه اليوم قبل ضربة البداية فى امم أفريقيا الجمعة المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية بمران صباحي بدني للاعبين بعد خوض ودية غينيا فى البروفة الثانية والأخيرة للفراعنة استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي والمقرر لها الجمعه المقبل فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

من المقرر أن يغادر منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري للقاهرة ظهراً حيث قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية بعد المران لزيارة أسرهم ثم التجمع ليلاً بفندق ميريديان المطار على أن يخوض الفريق تدريباته صباح غداً الثلاثاء على فترتين صباحا ومساءاً باستاد الكلية الحربية.