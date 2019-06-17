شكرا لقرائتكم منتخب مصر يختتم مرانه اليوم قبل ضربة البداية فى امم أفريقيا الجمعة المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية بمران صباحي بدني للاعبين بعد خوض ودية غينيا فى البروفة الثانية والأخيرة للفراعنة استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي والمقرر لها الجمعه المقبل فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
من المقرر أن يغادر منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري للقاهرة ظهراً حيث قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية بعد المران لزيارة أسرهم ثم التجمع ليلاً بفندق ميريديان المطار على أن يخوض الفريق تدريباته صباح غداً الثلاثاء على فترتين صباحا ومساءاً باستاد الكلية الحربية.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يختتم مرانه اليوم قبل ضربة البداية فى امم أفريقيا الجمعة المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.