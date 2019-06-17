شكرا لقرائتكم مصر تتغلب على غينيا استعداداً لكأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد البديل محمد صلاح منتخب مصر للفوز 3-1 على ضيفه الغيني في ختام استعدادات الفريقين لخوض نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم التي تنطلق في القاهرة يوم الأحد المقبل.

وتستضيف مصر البطولة بين 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل. وأجرى المكسيكي خافيير أغيري مدرب مصر بتجربة العديد من اللاعبين لكنه دفع بمهاجم ليفربول الإنجليزي بعد مرور ساعة من البداية ليصنع هدفين لزميليه أحمد علي وعمر جابر.

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وتقدم أصحاب الأرض بهدف مروان محسن بعد مرور 11 دقيقة من البداية عندما تلقى تمريرة رائعة من عبد الله السعيد ليسدد بقوة في مرمى غينيا من مدى قريب.

ونجح البديل سوري كابا في استغلال خطأ دفاعي من جابر الذي أعاد الكرة بتمريرة قصيرة لزميله الحارس محمد الشناوي لكن كابا ركض بسرعة ليسدد بقوة في مرمى الشناوي في الدقيقة 63.

ومر صلاح من الناحية اليسرى لمرمى غينيا وراوغ الحارس مرتين قبل أن يسدد كرة ارتدت من القائم الأيسر إلى علي الذي لم يجد صعوبة في ايداع الكرة داخل الشباك في الدقيقة 78. وأهدى صلاح تمريرة متقنة إلى جابر ليعوض هفوته ليسدد نحو المرمى ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86.