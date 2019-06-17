اتحاد كلباء يدرج لعبة الشطرنج ضمن أنشطة النادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نحو الاهتمام بالألعاب الفردية والعمل على نشرها، وبناء على توجيهات مجلس الشارقة الرياضي، وضم الوفد جمال عيسى المدفع الأمين العام وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد مسؤول نشر اللعبة بإمارة الشارقة ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، والتقى الوفد سعيد خلفان المزروعي الأمين العام للنادي وعيسى بن هويدن مشرف الألعاب الفردية وتم تبادل الآراء حول أفضل السبل لنشر لعبة الشطرنج وإدخالها ضمن أنشطة النادي، وقرر النادي إدراج اللعبة ضمن أنشطة النادي في الموسم الرياضي الحالي وتم الاتفاق على دعم النادي بالتجهيزات اللازمة للعبة من قبل نادي الشارقة للشطرنج وكذلك تخصيص مدرب خلال المرحلة الحالية للعمل على بناء قاعدة شطرنجية من أبناء كلباء والمناطق التابعة لها.

يذكر أن اللجنة المكلفة بنشر اللعبة قامت بزيارات وإدخال لعبة الشطرنج في بعض مدارس مدينة كلباء وعلى رأسها المدرسة الإنجليزية بكلباء كمقدمة لإدخالها واعتمادها بالنادي ضمن أنشطته حيث أبدى المسؤولون بالنادي برئاسة علي حسين كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة النادي وإخوانه أعضاء المجلس اهتمامهم بإدخال اللعبة في النادي.

من ناحية أخرى أشاد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بتجاوب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كلباء بإدخال اللعبة ضمن أنشطة نادي اتحاد كلباء خلال هذا الموسم والذي يؤكد قناعتهم بأهمية رياضة الشطرنج لخلق جيل من أبناء المنطقة قادر على المنافسة في الرياضات الذهنية والفردية والتي تتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة مؤكداً بأن أبناء منطقة كلباء بحاجة ماسة لتلك الرياضات الفردية لوجود عدد كبير من المواهب من أبناء المنطقة متمنياً للنادي التوفيق والنجاح.