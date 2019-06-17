شكرا لقرائتكم خبر عن والله زمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* بعد غياب طال انتظاره من المنافس قبل المشتاق، أحمل مشعل تهنئتي وبيرق تبريكاتي لفريق الشارقة، بمناسبة فوزه ببطولة الدوري هذا الموسم، ومن العذول قبل المحب، أود أن أهز جمجمة تأريخ الدوري الإماراتي في ذاكرتي، لأخبركم عن هذا الفريق العريق عبر السنين من خلال محطتين.. الأولى: في بداياتي عندما فتحت عيناي على عصر ذهبي لامع للمنتخب الكويتي، بجاسم يعقوب وحمد بوحمد وجيلهما، الذي ملأ دنيا الرياضة وقتها وشغل ناسها، فلا تسمع إلا سيرة الأزرق المرعب ولاعبيه السوبر، وشرعت في بحثي عن منتخب بلادي والمتميزين.. فهُديتُ إلى لاعب قلّ مثيله وعزّ نظيره.. لاعب الشارقة الأسطورة جاسم محمد شقيق يوسف محمد.. لاعب شهد له القاصي والداني حتى أبناء الجيل الذهبي الكويتي بمهارته وألمعيّة لعبه.. وهو من الرعيل الأول مع سالم حديد وجمعة ربيع والحارس يحيى عبد الكريم وغيرهم.. والذي أبهرني حقيقة هو وجود مهاجمين في منتخبنا، جاسم أحدهما والآخر سهيل سالم لاعب الأهلي الخطير.. وشكل الشقيقان سهيل سالم ومحمد سالم حمدون من الأهلي وجاسم ويوسف محمد من الشارقة، الضلع القوي للمنتخب يومها..والشاهد هنا أن جاسم محمد كان أول لاعب ولعت به وإن لم أحظَ برؤيته.

* المحطة الثانية تمثلت في الجيل الذهبي من منتخب الإمارات الذي كان نادي الشارقة أساسه وعموده الفقري، والذي صعد بنا إلى كأس العالم.. وهنا تتجلى عظمة هذا الفريق.. جيل مونديالي لم يتكرر إلى يومنا هذا للأسف، وهنا أود أن أعرّج على سؤال سألنيه ابني بعد فوز الشارقة بالدوري.. قال.. لم أسمع في حياتي أن الشارقة فاز بالدوري.. قلت فاز قبيل سنة من ولادتك ولكنه من أعرق فرق الإمارات، وأكثرها إنجازاً عبر البطولات..وهو إن لم يفز منذ زمن، يبقى كبيراً بتاريخ شامخ شموخ الجبال الرواسي.. وجلياً وواضحاً كشمس رابعة النهار.

Advertisements

* في الختام.. أعود بكم من هنالك حيث النجم الشرجاوي الموهوب جاسم محمد وتاريخه المشرق.. ومن هناك حيث الجيل المونديالي وفريق الشارقة وسؤال ابني.. أعود إلى هنا.. وما أدراك ما هنا.. حيث احتفائي واحتفالي بفوز الشارقة تكريماً ل «سلطان» المحبة والخير والثقافة.. ولإدارة متزنة وفّرت وسائل النجاح.. ومدرب مواطن طموح وثقت إدارته به وآمنت بقدراته بعدما كان مدرباً للطوارئ.. فهنيئاً لنادي الشارقة هذا الإنجاز بعد طول انتظار.

همسة:

* أهدي - كأهلاوي - من أبناء «إمارات الخير» هذا الفوز للشرجاوية عامة للمحب الشرجاوي الأصيل أخي العزيز

«بو نجود» محمد عبدالله العلي خاصة.. وما تأخري في تسطير هذه الكلمات إلا لفقد شخصية عزيزة على قلبي - أمي - رحمها الله تعالى.