شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يتطلع للقب العاشر في هاله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن النجم السويسري روجيه فيدرر أنه «جاهز» لمحاولة التتويج بلقبه العاشر في دورة هاله الألمانية للتنس. وقال فيدرر (37 عاماً) المصنف ثالثاً عالمياً «أشعر بأني مرتاح جداً وجاهز للموسم العشبي»، مشيراً إلى أن مباراته الأولى «تمثل تحدياً حقيقياً له لكن ربما هذا ما أحتاج إليه».

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