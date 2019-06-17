الجزيرة يجدد علاقته بالمدرسة الهولندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تعاقدت شركة الجزيرة لكرة القدم مع المدرب الهولندي يورغن ستريبل لقيادة الجهاز الفني للفريق الأول في الموسم المقبل خلفاً لمواطنه داميان هيرتوغ.

وتمسكت الشركة بالمدرسة الهولندية التي تعاقبت على تولي مسؤولية تدريب الفريق خلال المواسم الماضية وحصد الجزيرة تحت قيادتها أبرز إنجازاته على الصعيد المحلي، حيث قاده مدربه الأسبق تين كات التابع لنفس المدرسة للتتويج بكأس رئيس الدولة 2015 والتتويج بدرع الدوري 2017.

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وسبق لستريبل «49 عاماً» أن لعب لأندية هيلموند سبورت وتيلستار في الدوري الهولندي، قبل أن يعتزل في 2005 ويقود كل من فيليم وهيرنفين الهولنديين، كما درب في الموسم المنقضي في الدوري القبرصي، واشتهر برعايته للعديد من المواهب الكروية الشابة التي سطع نجمها في سماء الكرة العالمية أبرزهم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام المنتقل حديثاً لبرشلونة الإسباني والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري الأمم الأوروبية، ومارتن اوديجارد النرويجي الشاب المعار من ريال مدريد الإسباني لنادي فيتيسه الهولندي.

وسيبدأ المدرب الجديد مهمته مع الفريق في التجمع الداخلي الذي يسبق المعسكر الخارجي المقام في مدينة فاخينينخين الهولندية اعتباراً من 20 يوليو/ تموز المقبل ولمدة 21 يوماً.

ويذكر أن الجزيرة قاده مدربان هولنديان في الموسم الماضي أولهما هو كايزر الذي قاد الفريق في 15 مباراة دون التعرض لهزيمة وتركه وهو يحتل المركز الثاني في الدوري، وثانيهما هيرتوغ.

وقال عايض مبخوت عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة: إن المدرسة الهولندية التي تعتمد على التوازن والأداء الجماعي والكرة الممتعة هي الأنسب لنوعية لاعبي الجزيرة وأظهرت للجميع نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية.