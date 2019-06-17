فيكتوري تيم الأسرع في جائزة المجر للدراجات المائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نجم فريق فيكتوري تيم المتسابق النمساوي كيفين رايتيرير قائد دراجة الفيكتوري 90 المركز الأول في سباق أفضل زمن ضمن جائزة المجر الكبرى للدراجات المائية - الجولة الثانية من بطولة القارات الأوروبية 2019، والتي اختتمت يوم أمس في بحيرة نييرغيهازا.

تعد بطولة القارات الأوروبية واحدة من أهم البطولات الدولية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- وبإشراف مؤسسة -اتش 2 أو- للأحداث الرياضية البحرية وتشمل جولة المجر العديد من الفئات منها واقف جي بي 1 و2 و3 وناشئين 2.3 و3.3 ومخضرمين وسيدات وجالس جي بي 1 و2 و3 ومخضرمين وسيدات والحركات الاستعراضية.

وسجل المتسابق النمساوي زمنا قدره 1:47:99 دقيقة أهله لصدارة سباق الزمن للمرة الثانية بعد نجاحه في الجولة الأولى التي جرت في البرتغال متقدماً على أقرب ملاحقيه السويدي دانيال أندرسون بفارق 5:23 ثانية وباقي المشاركين في هذه الفئة والذين وصل عددهم إلى 12 متسابقاً.

وأكد رايتيرير أنه ماض نحو إهداء مؤسسة الفيكتوري تيم لقبا عالمياً جديداً في البطولة الأوروبية بعدما نجح العام الماضي في الفوز بلقب بطولة العالم في فئة واقف جي بي 1 والتي يتصدرها أيضاً حالياً بعد مضي نصف المشوار وختام جولتين.