شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تصدم الأرجنتين وميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خيب المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي الآمال مجدداً بخسارة مفاجئة أمام نظيره الكولومبي صفر-2 في سلفادور، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم في البرازيل.

وتدين كولومبيا بفوزها للبديلين روجيه مارتينيز (71) ودوفان زاباتا (86) اللذين سجلا الهدفين في توقيت قاتل، وعندما كان منتخب «التانجو» هو الطرف الأفضل.

وكان فوز كولومبيا على الأرجنتين تاريخياً، بعدما كان الأول للمنتخب المعروف باسم «صانعي القهوة» في المسابقة القارية منذ 20 عاماً.

ووفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن هدف مارتينيز الذي افتتح النتيجة هو الأول لكولومبيا في شباك الأرجنتين منذ نوفمبر/‏تشرين الثاني 2011 بعد أن عجزت عن التسجيل طوال 565 دقيقة خلال مواجهاتها المتتالية مع الأرجنتين.

وكان آخر من سجل لكولومبيا في شباك الأرجنتين اللاعب دورلان بابون، في 2011.

وتعتبر الخسارة ضربة قوية للأرجنتين التي لم يسبق لها خسارة المباراة الأولى في المسابقة منذ 40 عاماً، خصوصاً أنها تسعى إلى فك النحس الذي يلازمها في البطولات الكبرى منذ 26 عاماً، وتحديداً منذ تتويجها بكوبا أمريكا عام 1993.

تحذير ميسي

وكان ميسي حذر قبل انطلاق المباراة بقوله، «لقد واجهنا مشاكل دائماً أمام كولومبيا»، وكان توقع «البرغوث» الذي قدم أداء باهتاً في المباراة، في محله كون المنتخب الكولومبي وقف نداً أمامه، ونجح في كسب 3 نقاط ثمينة.

وصرح نجم برشلونة الإسباني عقب المباراة، «أعتقد أننا كنا متوترين قليلاً في الشوط الأول؛ لأنها المباراة الأولى في البطولة»، مضيفاً، «إنها خسارة مريرة ونحتاج بعض الوقت لتقبلها».

وتابع المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، «لم نكن نريد أن نبدأ بهذه الطريقة، لكن الآن علينا رفع رؤوسنا والاستمرار».

وقال ميسي: «في الأرجنتين دائماً ما تكون الخسارة خطيرة ونأخذ كل شيء إلى الحد الأقصى، هناك مجموعة جيدة، نحن مستعدون لمواجهة التحدي، يجب أن نصبح أقوياء، نفكر فيما سيحدث، وليس بما مضى، ما زال هناك الكثير، وراء النتيجة، كانت هناك أشياء جيدة، عليك رفع رؤوسنا، وأن نفكر في المباراة المقبلة ضد البارغواي».

ووقفت الصحف الأرجنتينية والكاتالونية إلى جانب ميسي، وحسب صحيفة «أوليه» الأرجنتينية فإن الجماهير تعرف أن ميسي قاتل على كل كرة أمام كولومبيا ولعب بشكل جيد، مؤكدة أن «اليد الواحدة لا تصفق، ولا يمكن لأي شخص أرجنتيني أن يطالب ميسي بأكثر مما قام به في مواجهة كولومبيا».

وأكدت الصحيفة بأن ميسي ركض وتحرك كثيراً لكنه فشل وتعرض للإحباط، لكن بعد ذلك ذهب إلى غرفة خلع الملابس، وطالب الزملاء برفع رؤوسهم والتفكير في المواعيد المقبلة؛ لذلك لا يمكن لأحد أن يلقي اللوم على ميسي بسبب ما حدث في مواجهة المنتخب الكولومبي.

وكتبت صحيفة الموندو الكاتالونية: «ليو لن يكون كافياً لمواجهة الخصوم وحده، على (المدرب) سكالوني تغيير الكثير».

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وقال الإعلامي الإسباني إغناثيو: لم أشاهد منتخباً يحمل اسماً كبيراً بهذا الأداء السيّئ طوال حياتي.. حتى ميسي لا يستطيع التنفس مع هذا المنتخب، ولا أفهم سبب الاستمرار على مدربين بدرجة متدربين مع المنتخب.

وقاد الثلاثي ميسي ومهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جيرمان الفرنسي أنخل دي ماريا هجوم الألبيسيليستي، فيما اعتمدت كولومبيا على قائدها مهاجم موناكو الفرنسي راداميل فالكاو ونجمها لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الذي انتهت إعارته من ريال مدريد الإسباني خاميس رودريغيز وجناح يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو.

في المقابل، قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني: «قدمنا شوطاً ثانياً رائعاً، أجرينا التعديلات اللازمة، واستحوذنا على الكرة، لكن كولومبيا التي تعتبر فريقاً جيداً، فاجأتنا في الهجمات المرتدة في اللحظة التي كنا فيها الأفضل في الملعب».

وأضاف: اللاعبون يعرفون بأن الطريق طويل، هناك مباراتان أمامنا، مشيراً إلى أن «الشيء المهم هو البقاء على الطريق الصحيح وتصحيح أخطائنا».

من جهته، أشاد كيروش الذي تولى تدريب كولومبيا بعد تجربة ثمانية أعوام مع المنتخب الإيراني انتهت بالخسارة المخيبة بثلاثية نظيفة أمام اليابان في نهائيات كأس آسيا مطلع العام الحالي، بالجهود الجماعية للمنتخب.

وقال: «كولومبيا كفريق كان أفضل على أرض الملعب، لقد لعبنا مع الكثير من الانضباط والتركيز والمسؤولية، واللاعبون بجودة خاميس رودريغيز وراداميل فالكاو ساعدونا كثيراً في هذا التنظيم».

بداية جيدة لكيروش

وأثنى كيروش على فريقه لنجاحه في مراقبة ميسي قليلاً، مشيراً إلى «أننا نتحدث دائماً عن ميسي، ولا يمكنك تحييده».

وعانى المنتخب الكولومبي في الدقائق الأولى من بداية المباراة الرسمية الأولى له بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش؛ حيث اضطر إلى التكتل في الدفاع أمام الاندفاع الهجومي للأرجنتين التي حصلت على ركلتين ركنيتين في الدقائق الخمس الأولى.

وزادت محن كولومبيا عندما أصيب مهاجمها لويس موريال لإصابة في ركبته اليسرى في الدقيقة العاشرة، فاضطر كيروش إلى أن يستبدل به مهاجم كلوب أمريكا المكسيكي مارتينيز الذي منح دخوله ديناميكية جديدة للهجوم الكولومبي، وكان مصدر أول هجمة خطرة في الدقيقة 17 بتسديدة قوية ارتطمت بأحد المدافعين، وتحول اتجاهها خارج الملعب.

وتحسن أداء المنتخب الأرجنتيني مطلع الشوط الثاني بدخول رودريغو دي بول مكان أنخل دي ماريا، حيث نجح منتخب بلاده في إيجاد بعض المساحات في الدفاع الكولومبي مع فرصتين للياندرو باريديس وميسي.

وفي الوقت الذي بدت فيه كولومبيا تعاني الضغط الهجومي للأرجنتين نجح مارتينيز في منحها التقدم بتسديدة قوية رائعة بيمناه هز بها شباك الحارس فرانكو أرماني في الدقيقة 71. وعزز زاباثا الذي قاد فريقه أتالانتا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، تقدم كولومبيا بعد 5 دقائق من نزوله مكان فالكاو، إثر هجمة منسقة وتمريرة حاسمة من مارتينيث.

وتصدرت كولومبيا المجموعة برصيد 3 نقاط بانتظار المباراة الثانية في المجموعة بين البارغواي وقطر.

وفي الجولة الثانية بعد غد الأربعاء، تلعب كولومبيا مع قطر في ساو باولو، والأرجنتين مع البارغواي في بيلو أوريزونتي. وفي مباراة ثانية في ختام المجموعة الأولى، تعادلت فنزويلا مع البيرو صفر-صفر.

وكانت البرازيل المصيفة سحقت بوليفيا بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح الجولة الأولى عن المجموعة الأولى والبطولة.