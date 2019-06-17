شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الموسم 20 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تنظم لجنة دوري المحترفين مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 في السادسة مساء الخميس المقبل الموافق 20 يونيو/ حزيران الحالي، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي. وسيشهد الحدث إقامة قرعة مسابقة كأس الخليج العربي أولا، تليها قرعة بطولة دوري الخليج العربي.

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