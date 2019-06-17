شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر شمايكل يتزوج في ال 55 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزوج بيتر شمايكل (55 عاماً) حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب الدنمارك الأسطوري من لاورا فون ليندهوم التي تعرف إليها بعد عام من انفصاله من زوجته الأولى بينتي والدة حارس ليستر سيتي حالياً جاسبر شمايكل الذي حضر الزفاف العائلي في الدنمارك.
واستمر زواج بيتر شمايكل بزوجته الأولى التي له منها جاسبر وسيسيلي 31 عاماً، لكنهما انفصلا في 2013 وتعرف إلى لاورا في 2014 وهي تعمل حالياً في مجالي التمثيل والتغذية في الدنمارك، بعد فترة قضتها في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.
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