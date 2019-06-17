«طيار» يهدي زايد بن حمدان لقب سباق غناضة للمحامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج «طيار» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أمس الأول.

وحلق «طيار» في الصدارة بعد تفوقه على مئة محمل شاركت في المنافسات ونجح علي عبدالله محمد جمعة المرزوقي نوخذة المحمل في قيادته ببراعة نحو قمة السباق قبل الختامي للموسم، وحصل البطل على 240 ألف درهم جائزة مالية وسيارة.

واحتل «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي المركز الثاني في تريب سباق الأمس الذي شارك فيه ألفا بحار من مختلف أنحاء الإمارات، وحصل الوصيف على 210 آلاف درهم جائزة مالية وسيارة، وكان المركز الثالث في الترتيب العام من نصيب «براق» للفريق مصبح راشد الفتان وحصل على 200 ألف درهم وسيارة، وحل رابعاً «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير وحصل على 145 ألف درهم جائزة مالية، وذهب المركز الخامس إلى «لاهوب» لعبدالله علي جابر الحمادي وحصل على 140 ألفاً جائزة مالية، فيما كان المركز السادس من نصيب «الطف» لمحمد راشد مصبح الرميثي وحصل على 130 ألف درهم جائزة مالية، وسابعاً حل «الساحل» لسعيد سالم سعيد الرميثي وحصل على 125 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الثامن فاحتله «زف زاف» لعبدالله أحمد خادم راشد المهيري وحصل على 120 ألف درهم جائزة مالية، وحل تاسعاً «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وحصل على 115 ألف درهم، فيما كان المركز العاشر من نصيب «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 110 آلاف درهم.

وجاء السباق مثيراً فنياً حيث سعى الجميع لنيل اللقب إلا أن «طيار» استطاع حسمه في النهاية، واستمرت المنافسة قوية من البداية إلى النهاية لمسافة 29 ميلا بحريا من جزيرة أبو الأبيض وحتى كاسر البحر بكورنيش العاصمة أبوظبي.

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توج الفائزين في سباق أمس الأول ماجد عبدالله المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي.

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي التهنئة إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز «طيار» مؤكداً أن السباق كان رائعاً وأداء البطل كان مميزاً واستحق اللقب عن جدارة.

ووجه المهيري الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعم ورعاية سموه الدائمة لأنشطة النادي والسباقات التراثية الأصلية، مشدداً على أن رعاية سموه لسباق غناضة ضاعف من قيمة الحدث وجعل الجميع يقاتل على نيل اللقب.

وأوضح أن سباق غناضة كان يمثل الجولة قبل الأخيرة من سباقات 60 قدماً هذا الموسم، ويتبقى سباق دلما التاريخي الذي سيكون في شهر أكتوبر المقبل ليكون مسك ختام الموسم.