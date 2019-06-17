ابن قانون: التعاقد مع مجيد بوقرة ليس مغامرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع الجزائري مجيد بوقرة لتولي الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المرتقب 2019 -2020 خلفاً للمدرب المواطن عبدالله مسفر الذي انتهى عقده مع الفريق.

كما أعلن الفجيرة أمس التعاقد مع المدافع ياسر سالم الذي سبق له اللعب مع الوصل ونادي العروبة.

وُقِّع العقد مع المدرب بوقرة أمس لموسم واحد قابل للتجديد بحضور عبدالله بن قانون نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للفجيرة.

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وأكد قانون خلال المؤتمر التقديمي للمدرب الجديد «أن اختيار بوقرة جاء عن قناعة على الرغم من حداثة تجربته التدريبية (لم يسبق له قيادة فريق كمدرب أول)، إلا أن معرفته الجيدة بالفريق بعد أن سبق له اللعب في صفوفه لموسمين متتاليين رجح كفته، فضلاً عن تجربته الناجحة كمساعد مدرب مع المنتخب الجزائري في أمم إفريقيا عام 2017 في الجابون».

ونوه قانون بأن إدارة الفجيرة وبتوجيهات ودعم الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي تعمل جاهدة لحسم كل ملفات الموسم الجديد مبكراً، وبخاصة فيما يتعلق بالتعاقدات سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب وتوفير كافة الاحتياجات قبل البدء في البرنامج الإعدادي والمعسكر الخارجي».

من جانبه، أعرب بوقرة عن سعادته بالعودة مجدداً إلى الدوري الإماراتي ونادي الفجيرة مدرباً بعد أن خاض تجربة ناجحة مع الفريق بصفته لاعباً، مقدماً الشكر للشيخ مكتوم الشرقي وأسرة الفجيرة على الثقة الغالية، ومؤكداً أنه سيعمل على بذل كل ما في وسعه لتحقيق تطلعات جماهير ومحبي النادي عبر بناء فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق النتائج المرجوة، ولاسيما مع تواجد الخامة الجيدة من اللاعبين. وحول خطة الإعداد للموسم المرتقب، أشار بوقرة أنه بصدد الجلوس مع إدارة النادي ووضع برنامج إعداد متكامل.

يذكر أن الجزائري بوقرة انخرط في سلك التدريب قبل ثلاث سنوات، ونال الرخصة (A) كما سبق له خوض تجربة ناجحة كمساعد مدرب مع المنتخب الجزائري، فضلاً عن أنه درب فريق الرديف بنادي الدحيل، وحقق معه بطولة الدوري.