«تكساس هولد» يتوّج بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المهر «ار بي تكساس هولد اي ام» والذي يعود لفريق بيرلي والمالك الإماراتي خالد علي الإبراهيم، بلقب المحطة الأمريكية الثالثة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين التي شهدها مضمار تشرشل داونز الرملي بمدينة لويسفيل بولاية كنتاكي.

وأقيمت منافسات الكأس الغالية ضمن مهرجان داونز افتر دارك الشهير الذي شهد مشاركة 120 فرساً في 11 شوطاً وبحضور أكثر من 50 ألف متفرج تابع السباق من مدرجات ومنصات المضمار العريق، في أمسية كبيرة تخللها العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات الترفيهية والموسيقية.

وانطلق السباق بالسلام الوطني لدولة الإمارات أمام الحشود الجماهيرية الكبيرة ووسط مشاركة 10 من نخبة الخيول الأمريكية، وذلك لمسافة 1600 متر «جروب 1» وبقيمة جوائز (100 ألف دولار أمريكي)، حيث شهدت البداية تقدماً ملحوظاً نحو الطليعة من قبل «ار بي تكساس هولد اي ام» الذي انطلق من البوابة السادسة واتخذ من منتصف المضمار مساراً للحفاظ على وتيرة انطلاقته القوية بقيادة الفارس جابرييل سايز وإشراف المدربة نيكول روجيري، وتمكن من تحقيق فوزه قاطعاً المسافة بزمن 1: 56: 45 دقيقة وبفارق مريح وكبير عن أقرب منافسيه ميزدورا، فيما جاء ماجيك مان بالمرتبة الثالثة.

وفي ختام السباق توج سعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي فريق بيرلي باللقب بحضور ملاكه والمدربة نيكول روجيري والفارس جابرييل سايز.

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وأشاد فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، بحضور المالك الإماراتي خالد علي الإبراهيم، والذي عزز من تنامى مشهد الحضور الفاعل للملاك الإماراتيين في مضامير سباقات الخيل العالمية، مبيناً أن الأمر يعكس حرصهم الكبير على مضاعفة المنجزات التي تسجلها الدولة في عالم الخيل والسباقات.

وقال الرحماني: بطبيعة الحال ووفق المعطيات ولغة الأرقام، نبارك للقيادة الرشيدة وقطاع الفروسية النجاحات الكبيرة التي حققها سباق كأس رئيس الدولة في المحطة الأمريكية بكافة المستويات والأصعدة، بداية من مكانة السباق وتصنيفه بجروب 1، ومشاركة نخبة الخيول الأمريكية، بجانب الحضور الجماهيري الذي فاق ال 50 ألف متفرج في مهرجان داونز افتر دارك الشهير الذي تضمن 11 سباقاً ومشاركة 120 فرساً بجانب تنظيمها بمضمار تشرشل داونز العريق للعام الرابع على التوالي.

وأعرب كيفن فلينري رئيس مضمار تشرشل داونز، عن فخره بالشراكة المستمرة مع دولة الإمارات عبر تنظيم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للعام الرابع على التوالي، مؤكداً أن هذه الشراكة تثمر في كل عام عن نجاحات مهمة وتسهم في تحقيق الإضافة الكبيرة لسباقاتنا وتساهم في تحفيز الملاك والمربين والمدربين على الاهتمام بالخيل العربي ورعاياته.

وقال سعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالنجاحات الكبيرة من سباق محطة أمريكا والتي أكدت المكانة التاريخية لأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم التي تبين مدى عمق التقارب والعلاقات بين الإمارات والدول المستضيفة للحدث، ويسهم بتعزيز أوجه التعاون على صعيد كافة الثقافات والمجالات».