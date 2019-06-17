طارق بن خادم يستقبل الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، صباح أمس، وفد اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية الذي يترأسه بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي، خلال زيارته للجنة الشارقة التنفيذية المحلية للأولمبياد، لتقديم الشكر والتقدير والإشادة بالنجاح الكبير الذي حققته الإمارة ضمن برنامج المدن المضيفة، ورافقته ضمن الوفد شما صقر غباش عضو اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وقدم الرئيس التنفيذي للأولمبياد شهادة التقدير الأكبر بالنجاح التنظيمي اللافت لإمارة الشارقة، ودورها في إنجاح الاستضافة، واستقبال وفود دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الذين بلغ عددهم 1638 لاعباً من 24 دولة.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج المدن المضيفة المصاحب للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 الذي أقيم بأبوظبي مارس الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

Advertisements

وأثنى على جهود إمارة الشارقة التي أكدت قدراتها التنظيمية الكبيرة لدعم استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية. وقدم شكره لكل من ساهم في إنجاح البطولة من القيادات وكبار المسؤولين الحكوميين وجميع اللجان المنظمة بالشارقة والداعمين والمتعاونين والمتطوعين، مثمناً الجهود المتكاملة لكافة لجان الدولة في تقديم هذا التنظيم المبهر للعالم أجمع.

وأعرب د.طارق بن خادم رئيس لجنة الشارقة المحلية للمدن المضيفة عن شكره وتقديره للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية على هذه الزيارة التقديرية المميزة وعلى جهودهم الجبارة في تنسيق التنظيم العام للجان الدولة كافة، مشيراً الى أن هذا الجهد التنظيمي الضخم كان دعامة النجاح المبهر للأولمبياد.

وأكد بدوره أن الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة ليس أمراً ترفيهياً، بل هو أحد الحقوق الواجبة على الجميع، وأوضح أن إمارة الشارقة وبتوجيهات حاكمها، تضع نصب عينيها هذه الفئة الهامة وتوليها الرعاية والعناية، ولا تتوانى عن المشاركة في الأحداث والبرامج التي تسهم في دعمها ومساندة حقوقها لتبرز في الحياة بكل ثقة وصلابة.

كما قدم شكره وتقديره لنصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته لبرنامج المدن المضيفة بالشارقة، وفي الختام تم تبادل الدروع التقديرية، والتقاط الصور التذكارية.