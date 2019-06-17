ابن حيدر: نفخر بالنقلة النوعية للقوة البدنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح علي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها رياضة القوة البدنية على الصعيدين التنافسي والتنظيمي، قاد اللعبة لتكون في الواجهة بين نظيراتها على المستويين العربي والقاري وبين نخبة منتخبات العالم.

وجاء ذلك خلال استقبال بعثة المنتخب الوطني بالقوة البدنية في مطار دبي الدولي، بعد عودته من المشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية والتي أقيمت في السويد، وبحضور بطل العالم السابق قاسم يزبك ورياضيين آخرين ونجح خلالها لاعب المنتخب المونديالي فيصل الغيص الزعابي في نيل الميدالية الفضية بوزنه في إنجاز دولي جديد للرياضة الإماراتية، وأكد علي بن حيدر، أن رئيس الاتحاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، أخذ على عاتقه النهوض بالمستوى الإداري والفني للقوة البدنية منذ سنوات عدة، مبيناً أن التعاون المثمر بين أسرة الاتحاد، أسهم في الارتقاء بالمستوى وقدم الشكر لفريق العمل الذي مهد لهذا النجاح.

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وقال: «قادت الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام ولجنة القوة البدنية إلى تأسيس قاعدة رياضية فنية وإدارية صلبة والصبر على تنميتها بشكل تدريجي مهد للوصول إلى هذه المكانة».

وأضاف: «أسهمت النتائج المميزة على صعيد المنافسات والتي حقق من خلالها أبطالنا ميداليات ملونة في منتخبات الشباب والرجال إلى التعريف بمكانة القوة البدنية الإماراتية على المستوى الدولي، وعززت الاستضافة الموفقة لبطولة آسيا العام الماضي ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي بالإمكانات الإماراتية التنظيمية، وهو ما قاد إلى أن تتمكن الإمارات من الفوز بشرف تنظيم بطولة العالم التي ستقام في دبي في نوفمبر المقبل».

واكمل: «نشعر بسعادة بالغة، بأن النجاح الذي تحقق في هذا الجانب لا يقتصر على اللاعبين والميداليات المتحصلة من المشاركة في البطولات، بل امتد إلى النقلة النوعية في نيل حكام القوة البدنية الشارات الدولية، وقيادتهم لكبرى البطولات، مثل: الحكام الدوليين راشد العمري وسعيد الماس وحمد العجمي وفيصل الزعابي، أيضاً في جانب المدربين هنالك مدربين أصبحوا في الواجهة العالمية، وذلك بفضل الجهود التطويرية للجنة الفنية».