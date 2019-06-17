خطة لإنشاء وإدارة مشروع رياضات المغامرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعمل مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة لإنشاء وإدارة مشروع رياضات المغامرات في المنطقة الشرقية استكمالاً لدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمشاريع الحيوية في المنطقة الشرقية ولتنظيم عملية استخدام وإدارة المسارات الجبلية والأنشطة المرافقة لها وإعداد كادر وطني لإدارة هذا المشروع والمشاريع المماثلة له في الإمارة.

ولدعم هذا المشروع الرياضي الكبير ينظم المجلس بالتعاون مع أكاديمية الشيخ الأخضر لبناء القدرات القيادية برنامجاً تدريبياً إلى البرتغال وجزر الآزور من 14 يونيو إلى 25 يونيو 2019 للمدربين القياديين بهدف ممارسة وتطوير مهارات المشاركين والإطلاع على أفضل الممارسات في فنون إدارة رحلات المغامرات الجبلية والبحرية والبرية بالإضافة إلى سعيها للنشر والتوعية بثقافة المغامرات في الإمارة.

ويشرف على الرحلة الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي ومساعده الدكتور سالم حسن الحمادي مستشار التدريب بالأكاديمية وخبير الموارد البشرية ومدرب في صقل مهارات القيادات بمشاركة كل من سلطان حسن العبيدلي اختصاصي رياضات المغامرات بمجلس الشارقة الرياضي وعبدالرحمن حسن العبيدلي مدرب في رياضات المغامرات والتسلق الجبلي والرحالة المهندس عدنان عبدالرحمن والدكتور جاسم آل علي محاضر ومدرب في التنمية البشرية، وتشتمل على زيارة إلى مدينة لشبونة للتعرف إلى تاريخها وثقافتها وقلاعها واكتشاف أسرار البرتغال بجانب المغامرات القيادية في أجمل جزر العالم «جزر الآزور» التي تقع وسط المحيط الأطلسي.

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وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «نحن في المجلس سعيدون بالتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة وتفعيل المبادرات والمشاريع التي تدعم توجيهات ورؤى حاكم الشارقة للاهتمام بكل ما يتعلق بوضع الاستراتيجيات الشاملة التي تهم القطاع الرياضي بالإمارة وإعداد القيادات الرياضية وقيادات المستقبل في جميع المجالات ومنها الرياضة ونصائحهم الغالية في الحفاظ على القيم والعادات واهتمام سموه بالرياضة والرياضيين في الشارقة وحرصه الدائم على أن تكون الإمارة مثالاً يحتذى به وإمارة زاخرة بالقيادات الرياضية المثالية».

وقال المهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة: «ترحب الدائرة بالمشاركة مع مختلف المؤسسات في مختلف المبادرات التي تخدم الشارقة ومشاريعها الحيوية ومن هنا نتطلع للتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي في مشروع المغامرات وتأهيل الكادر المناسب لإدارته من خلال المشاركة في البرامج التدريبية المختلفة».

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: «حرص المجلس على المشاركة في مثل هذه البرامج الرياضية والمجتمعية والقيادية من خلال نخبة من الكوادر القيادية للاطلاع على أفضل الممارسات في فنون إدارة الرحلات والمغامرات الجبلية والبحرية ومهاراتها المختلفة بهدف تأهيلهم لإدارة المشاريع بالمنطقة الشرقية مما يساهم في نشر ثقافة المغامرات».