الإمارات تستضيف بطولة آسيا لناشئي الملاكمة في أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة نائب رئيس الاتحاد الدولي أن الإمارات سوف تستضيف بطولة آسيا للناشئين في أكتوبر المقبل، وأنه جار حالياً التشاور لاختيار المدينة التي ستقام بها من بين مدن الدولة، مشيراً إلى أن أجندة نشاط الاتحاد الآسيوي لن تتأثر بارتباك المشهد في الاتحاد الدولي، وذلك في أعقاب تجميد نشاطه مؤقتاً واستقالة رئيسه غفور رحيموف.

وأوضح العتيبة أن البطولة القارية التي تم استحداثها للبراعم تحت 14 سنة والتي ستقام في الكويت شهر أغسطس المقبل سوف تقام في موعدها، وأن بطولة آسيا للناشئين والناشئات المقرر إقامتها في الإمارات شهر أكتوبر المقبل على موعدها المتفق عليه.

وقال: «تتضمن خطة نشاط العام الجاري أيضاً بطولة للشباب ستقام في منغوليا شهر نوفمبر، وأخرى للمنتخبات الأوليمبية تحت 22 سنة ستقام في أوزبكستان ديسمبر من العام الجاري، وعلى هامشها سوف ينعقد الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لمناقشة آخر المستجدات ووضع تصورات التطوير في المرحلة المقبلة».

وأكد العتيبة أنه جار حالياً الترتيب لتأسيس مقر للاتحاد الآسيوي في أبوظبي لمباشرة نشاط المنظمة في كبرى قارات العالم، وأن المقر الجديد سيمثل ركيزة مهمة لانطلاقة اللعبة في قارة آسيا، مشيراً إلى أن شهر «إبريل الماضي شهد انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، على هامش البطولة التي أقيمت في تايلاند، وأن الأمور تسير على قدم وساق لإحداث نقلة نوعية في مساعي النهوض باللعبة».