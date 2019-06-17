سارة العامري تفوز بذهبية بطولة كازاخستان المفتوحة للكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت اللاعبة سارة العامري، الميدالية الذهبية للإمارات في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 59 كجم لفئة الآنسات، في بطولة كازاخستان الدولية المفتوحة التي بدأت فعالياتها أمس الأول بمدينة آستانا بكازاخستان عقب فوزها في المباراة الأولى على اللاعبة الكازاخستانية اشيم ارزهام بنتيجة 6-5، كما فازت في المباراة الثانية على الكازاخستانية أزهار سيتكول بنتيجة كبيرة 8-3 لتصعد للنهائي وتتفوق على الكازاخستانية كاميلا دوزولمانوفا بنتيجة 3-0.

وفي نفس البطولة شارك اللاعب عبدالعزيز العامري في فئة الناشئين تحت وزن تحت 57 كج، والتي شهدت منافسة قوية بين 23 لاعباً في هذه الفئة، وقد فاز لاعبنا في مباراته الأولى بنتيجة 1-0 والثانية بنتيجة 5-2 ليلاقي لاعب كازاخستان سبارجاليف أسكر، ويخسر أمامه بصعوبة بنتيجة 2-0.

وشارك في البطولة 550 لاعباً يمثلون 14 دولة، وقد أشاد رئيس الاتحاد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالمستوى التي ظهر عليه اللاعبون بالبطولة، مهنئاً اللاعبة سارة العامري على حصولها على الميدالية الذهبية، وتوجه بالشكر للاعبين على الأداء المتميز، مثمناً جهود الأجهزة الفنية، وشدد على أهمية النتائج كركيزة أساسية نحو مواصلة حصد الإنجازات لكاراتيه الإمارات.